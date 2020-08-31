شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: رمضان صبحي فضل المال على الأهلى وطولان مش غلطان بارتداء الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن البديل الأمثل لرحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف بيراميدز بداية الموسم الكروي الجديد.

وقال سمير كمونة في تصريحات تليفزيونية : "الأهلي يحتاج إلى بديل لمحمد هاني بعدما يرحل أحمد فتحي إلى صفوف نادي بيراميدز كما أن الأهلي يحتاج إلى لاعب في مركز المساك".

وأوضح: "من وجهة نظري، باهر المحمدي، نجم نادي الإسماعيلي، هو أفضل بديل والأنسب لتعويض رحيل أحمد فتحي، خاصة أنه يلعب ظهير أيمن ومساك فهو لاعب جوكر".

وعلق سمير كمونة على تفضيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، نادي بيراميدز على النادي الأهلي، مؤكداً أن رمضان صبحي فضل المال في بيراميدز على التجديد مع النادي الأهلي".، وتابع: "شريف إكرامي برئ من تهمة تحريض رمضان صبحي ولكن تم إثارة المشكلات حوله على السوشيال ميديا ولكنه برئ".

وتحدث سمير كمونة على إرتداء السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، تيشيرت أبيض خلال لقاء القمة وارتداء حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، تيشيرت أحمر خلال مواجهة الأهلي والفريق البترولي، معلقاً :"فايلر مش زملكاوي ويلبس الأبيض بشكل عفوي، فالأهلي يرتدي تيشيرت أحمر ولكن يرتدي تيشيرت أبيض، والزمالك يرتدي تيشيرت أبيض يتوسطه خطين باللون الأحمر".

وأوضح: "أنا أعشق اللون الأبيض وحب أن ارتديه وهذا بعيدًا عن الانتماءات وذلك مجرد كلام على السوشيال ميديا".

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وأتم: "هل لو كارتيرون ارتدى تيشيرت أحمر فسيكون أهلاوياً ؟، هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وفايلر مش هيفضل يلبس تيشيرتات أحمر فقط لمجرد أنه مدربًا للنادي وبالتالي حلمي طولان مش غلطان بعدما أرتدي تيشرت أحمر أمام الزمالك"