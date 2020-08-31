شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الأهلي يستطلع طلبات المقاصة للاستغناء عن محمد إبراهيم في الصيف ،مصدر ببيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع فرجانى ساسى .

الونش ينقذ الزمالك من كمين إنبى بهدف قاتل

نجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه المدافع محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.

الأهلي يرفض ضم جناح بيراميدز في ميركاتو الصيف

رفض مسئولو النادي الأهلي العرض الذي تقدم به أحد وكلاء اللاعبين على النادي لضم إسلام عيسى جناح نادي بيراميدز الحالي والمصري السابق، حال رحيله عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تعاقد ناديه مع العديد من المميزين في مركزه وعلى رأسهم رمضان صبحي في الوقت الذي تعمل إدارة النادي على ضم المغربي أيوب الكعبي مهاجم أسود الأطلس وأحد المهاجمين الأفارقة الكبار وهي الأمور التي تصعب مأمورية بقاء عيسى .

فشل محاولات الإسماعيلى لإقناع فخر الدين بن يوسف بالانتظام فى التدريبات

فشلت محاولات الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى فى إقناع التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق، للانتظام فى تدريبات الدراويش منذ عودته لبلاده بسبب إصراره على الحصول على مستحقاته المادية المتأخرة، وفشلت مفاوضات النادى الإسماعيلى مع فخر الدين بن يوسف لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

مصدر ببيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع فرجانى ساسى

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ترددت فى الساعات الماضية أنباء عن دخول نادى بيراميدز فى مفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من أجل إقناعه بعدم التجديد مع أبناء ميت عقبة والانتقال لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، وهو ما وضحه أحد المسئولين فى بيراميدز.

الأهلي يستطلع طلبات المقاصة للاستغناء عن محمد إبراهيم في الصيف

استطلع مسئولو النادي الأهلي طلبات نظرائهم في مصر المقاصة الخاصة ببيع محمد إبراهيم صانع العاب الفريق الفيومي لتعويض رحيل رمضان صبحي والذي رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي