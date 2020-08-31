شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأثنين 31 / 8 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 31 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة حرس الحدود ومصر المقاصة على ستاد المكس بالإسكندرية ومباراة الاسماعيلى والاتحاد السكندرى على ستاد الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة حرس الحدود ومصر المقاصة

تقام مباراة حرس الحدود ومصر المقاصة في تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد المكس بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

Advertisements

موعد مباراة الاسماعيلى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الاسماعيلى والاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة ، يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 21 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.