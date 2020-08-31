أحمد سيد زيزو عن سوء التوفيق: أنا هداف الفريق وسجلت في شباك ‏الأهلي ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سيد زيزو، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، أن التوفيق في عالم كرة القدم من عند الله، بالنسبة للتهديف وزيارة شباك المنافسين.
وأضاف زيزو في تصريحات لقناة الزمالك:"أنا هداف الفريق في الدوري الممتاز هذا الموسم، وسجلت في شباك الأهلي بلقاء القمة الأخير".
وواصل:"نبحث حالياً عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة مع كل مباراة في ظل حالة الارهاق الشديد وضغط المباريات، ولا نبحث عن أى شىئ اّخر".
حقق الزمالك فوزًا هاما على نظيره إنبى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليستعيد انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعثره الأخير أمام المقاولون العرب، فى الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف، ليواصل الأبيض مُلاحقته لفريق بيراميدز على المركز الثانى الذى يرغب أبناء ميت عقبة فى الظفر به هذا الموسم لحجز بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما جاء من مشاهد فى مباراة الزمالك وإنبى اليوم فى الدورى الممتاز.
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