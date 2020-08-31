شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أليو ديانج وسط معجبيه فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، صورة وسط بعض معجبيه فى مالى، وذلك خلال تواجده بمسقط رأسه، بعد الحصول على إذن من مسئولى القلعة الحمراء، من أجل القيام بتجديد جواز سفره، ثم العودة منتصف الأسبوع الجارى، استعدادًا لمواجهة وادى دجلة.

وحرص أليو ديانج على توجيه رسالة للجماهير أثناء تواجده فى مالى، حيث نشرت الصفحة الرسمية للأهلى على فيس بوك مقطع فيديو لديانج قال خلاله: "السلام عليكم جماهير الأهلى، لقد قمت بالسفر إلى بلدى مالى بعد الحصول على اذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لأقوم بتجديد جواز سفرى، وبإذن الله سأعود للمشاركة فى التدريبات، وأكون حاضرًا فى مواجهة وادى دجلة المقبلة".

وكان سيد عبد الحفيظ، قال إنه وافق على السماح للمالي أليو ديانج، بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، مضيفا أن غياب اللاعب المالي عن مباراة المصري المقبلة للإيقاف، المقرر لها بعد غدٍ السبت، دفع الجهاز الفني إلى الموافقة على السماح بسفر اللاعب إلى بلاده، من أجل تجديد الجواز الخاص به، خاصة في ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصري والمباراة التالية في مسابقة الدوري.

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