شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز يطالب حلمى طولان بإحترام جماهير ‏الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق، رسالة لحلمي طولان ‏المدير الفني لفريق إنبي بعد ظهوره مرتديا تيشرت لونه أحمر فى مباراة ‏الزمالك وإنبي‎.‎ وقال أيمن عبدالعزيز خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة ‏الزمالك وإنبي: "كان يجب على حلمي طولان أن لا يرتدي تيشرت لونه ‏أحمر احتراما لنادي الزمالك وتقديرا لجماهير الزمالك وانا لو مكان ‏حلمي طولان كنت هرفض وبالتالي كان من الافضل أن يتجنب كابتن ‏حلمي هذا الأمر‎ ".‎ Advertisements

حقق الزمالك فوزًا هاما على نظيره إنبى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليستعيد انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعثره الأخير أمام المقاولون العرب، فى الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف، ليواصل الأبيض مُلاحقته لفريق بيراميدز على المركز الثانى الذى يرغب أبناء ميت عقبة فى الظفر به هذا الموسم لحجز بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما جاء من مشاهد فى مباراة الزمالك وإنبى اليوم فى الدورى الممتاز.

نجح محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، فى تسجيل هدف الفريق فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، التى جاءت أحداثها سلبية قبل هذه الدقيقة فى ظل فشل لاعبى الأبيض فى استغلال الفرص لتسجيل هدف التقدم فى شباك الفريق البترولى.