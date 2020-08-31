أمير عبدالعزيز: أزمة الثقة سبب تأخر الفوز أمام إنبي ‏

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برر أمير عبدالعزيز، مدرب عام فريق الكرة بنادي الزمالك، السبب في ‏تأخر الانتصار على حساب إنبي، بغياب الثقة عن لاعبي الفريق خشيةً ‏تكرر سيناريو لقاء المقاولون العرب.، مضيفا في تصريحات لقناة الزمالك:"المباراة كانت صعبة ‏ومغلقة واللاعبون اهتموا بعمل توازن داخل الملعب وعدم ترك مساحات ‏خلفهم لعدم تلقي أهداف في شباكهم".‏

وعن إصابة محمود علاء قال عبدالعزيز:" اصابة علاء بسيطة ولن ‏تعوقه عن المشاركة أمام بيراميدز".‏

وأنهى:"محمود شيكابالا يتمرن بالتزام كامل رغم غيابه عن المباريات".‏

حقق الزمالك فوزًا هاما على نظيره إنبى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليستعيد انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعثره الأخير أمام المقاولون العرب، فى الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف، ليواصل الأبيض مُلاحقته لفريق بيراميدز على المركز الثانى الذى يرغب أبناء ميت عقبة فى الظفر به هذا الموسم لحجز بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما جاء من مشاهد فى مباراة الزمالك وإنبى اليوم فى الدورى الممتاز.

نجح محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، فى تسجيل هدف الفريق فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، التى جاءت أحداثها سلبية قبل هذه الدقيقة فى ظل فشل لاعبى الأبيض فى استغلال الفرص لتسجيل هدف التقدم فى شباك الفريق البترولى.