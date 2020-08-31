شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي يبرئ الأهلي من الحصول على مجاملات تحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق هشام حنفي، نجم النادي الأهلي سابقًا، على حقيقة تصريحاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بان الأهلي يتم مجاملته تحكيميًا، وقال هشام حنفي في تصريحات تليفزيونية : "الأهلي لا يتم مجاملته تحكيميًا وكل ما تم تداوله عن تصريحي بأن الأهلي يتم مجاملته تحكيميًا أمر عار تمامًا من الصحة ولم أقول ذلك الكلام".، وتابع: "تصريحي تم تحريفه والفيديوهات متواجدة على السوشيال ميديا وتحدثت مع المحامي الخاص بي وسأقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من قام بتحريف تصريحاتي".

وعن مروان محسن قال هشام حنفى في تصريحلت سابقة : "مروان اتظلم وظلم فى الأهلى، اتظلم لأنه عليه ضغوط كبيرة قد يكون مهاجم مميز فى الإسماعيلى ولكن حاليا محتاج يراجع نفسه، وظلم نفسه لأنه لا يستعيد فورمته، فلازم يبعد عن الأجواء حتى يستطيع العودة، هناك لاعبون لا يصلحون لتمثيل الأهلى حالياً هذه حقيقة بالفعل.. بقالهم 4 سنين فى النادى ليس لهم دور، قدمنا الكثير للأهلى ولم نحصل على فرصة التكريم بالجلوس عاماً بدون لعب فى الاهلى مثلما يحدث حالياً.. فورا كان يتم الاستغناء عنا".

وتابع هشام حنفى، "لاعبو الأهلى حسسونا إنهم فوق النقد، أنتوا بتاخدوا ملايين فلازم نشوف مردود فى الملعب بما يوازى هذه المبالغ، الأهلى تأثر بغياب عبد الله السعيد ورمضان صبحى حتى شريف إكرامى كان لازم يستمر من باب القيادة فى الفريق، هناك لاعبين كثيرين تشعر أنهم موظفين فى النادى، لازم يراجعوا نفسهم، جوزيه انقلب عليا عشان خطأ بسيط واستبعدنى تماماً، وعمل كده مع الحضرى لما عمل مشكلة استبعده عالطول".