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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 30/ 8/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الأحد الموافق 30/ 8/ 2020 4 مواجهات فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث إلتقى وادى دجلة مع نادى مصر، وسموحة ضد طنطا، والجونة فى مواجهة المقاولون العرب، والزمالك أمام إنبى، ومازال عبدالله السعيد لاعب وسط بيراميدزوجاء جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم كالتالى..
جدول ترتيب هدافى الدورى
دجلة يفوز على نادى مصر
نجح فريق وادى دجلة فى الفوز على نظيره نادى مصر، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز مروان حمدى هدف دجلة الأول فى الدقيقة 5 ، وعزز أحمد سعيد تقدم الفريق الدجلاوى بالهدف الثانى عن طريق ركلة الجزاء فى الدقيقة 86 ، فيما أحرز مصطفى سلطان هدف نادى مصر فى الدقيقة 95 .
وشهدت الدقيقة 48 ، تدخل تقنية الفيديو "الفار" ليمنح حكم المباراة طرد مباشر لعمرو صالح مدافع دجلة بعد عرقلة لاعب نادى مصر الذى استغل خطأ مدافع دجلة وأصبح منفرداً بحارس المرمى ، فيما شهدت الدقيقة 90 طرد أحمد سعيد أوكا مدافع نادى مصر .
حقق فريق سموحة أكبر نتيجة له منذ بداية الموسم الحالى، بالفوز على طنطا بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز ثلاثية الفريق السكندرى، كلاً من شريف رضا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم أضاف إيريك ديسمبى الهدف الثانى فى الدقيقة 43، وفى الدقيقة 71 أحرز صلاح محسن الهدف الثالث من ضربة رأسية متقنة.
وشهد اللقاء إحتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق طنطا فى الدقيقة 39، إلا إنه تراجع عن قراره بعد أن عاد لتقنية الفار، والتى أكدت عدم لمس الكرة يد لاعب سموحة.
نجح فريق الجونة فى إنهاء سلسلة النتائج السلبية بالفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز ،أحرز هدفى الفريق الساحلي مهاجمه والتر بواليا فى الدقيقتين 6 و 61 علي الترتيب من ركلتى جزاء.
الونش ينقذ الزمالك من كمين إنبى بهدف قاتل
نجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه المدافع محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.
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