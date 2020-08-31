شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام والـVAR.. مين الظالم ومين المظلوم؟ فى تغطية خاصة من تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغطية خاصة أجراها تلفزيون الخليج 365، حول تقنية الـVAR مع عادل عقل، مسئول ملف الحكام بالقسم الرياضى باليوم السابع، وقدمتها الزميلة حور محمد. وأكد عقل التحكيم أفضل خلال الفترة الحالية مقارنة بالجولات السابقة، وأنه من المتوقع أن يشهد التحكيم تطور وأن تقل الأخطاء. وأضاف أن تقنية الـVAR ستقلل من أخطاء التحكيم، مؤكداً أن حكم الـVAR هو حكم في الأساس.



تغطية خاصة حول التحكيم بالدوري المصري

وشدد على أن يحدث بعض التضارب بين حكم الساحة وحكم الـVAR مؤكدا أهمية الانتهاء من مثل هذه الصور خلال الفترة المقبلة.

وأكد الأندية التي تعترض على تقنية الـVAR هي الأندية غير المستفيدة منها، موضحاً أنها ستحتاج وقت كي تتطبع الفرق عليها.