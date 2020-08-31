شكرا لقرائتكم خبر عن بوكير يؤكد الجوهري طلب مني العمل كمدرب مساعد لمنتخب مصر في كأس العالم 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الألماني، ثيو بوكير، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري سابقًا، إنه يتابع كافة الدوريات العربية والأوروبية بحكم عملي كمديرًا فنيًا من أجل الإضطلاع على كافة المستجدات في كرة القدم حول العالم.

وأكد بوكير في تصريحات تليفزيونية : "علاقتي بالراحل محمود الجوهرى المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى لم تكن صداقة ولكن كان أكثر من أخ لي للعمل معه في السعودية كاشفا أن الجنرال طلب منه اصطحابه معه في جهاز الفراعنة في كأس العالم 90".

Advertisements

وتحدث بوكير عن أفضل تجاربه التدريبية بالدورى المصرى قائلا الإسماعيلي كانت أفضل تجاربي في الدوري المصري خلال 3 سنوات" ، وتفوقت على قيادتي للزمالك".

وعن أصعب فريق واجهه بالدورى كشف أن جميع الفرق المصرية جيدة ولكن النادي الأهلي هو الأصعب بين الأندية المصرية التي واجهتها في الدورى ، وأن البرتغالي مانويل جوزيه هو أذكى وأصعب مدرب واجهته خلال مبارياتي في الدوري المصري".