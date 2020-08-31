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بوكير يؤكد الجوهري طلب مني العمل كمدرب مساعد لمنتخب مصر في كأس العالم 90

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قال الألماني، ثيو بوكير، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري سابقًا، إنه يتابع كافة الدوريات العربية والأوروبية بحكم عملي كمديرًا فنيًا من أجل الإضطلاع على كافة المستجدات في كرة القدم حول العالم.

 

وأكد بوكير في تصريحات تليفزيونية : "علاقتي بالراحل محمود الجوهرى المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى لم تكن صداقة ولكن كان أكثر من أخ لي للعمل معه في كاشفا أن الجنرال طلب منه اصطحابه معه في جهاز الفراعنة في كأس العالم 90".

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وتحدث بوكير عن أفضل تجاربه التدريبية بالدورى المصرى قائلا الإسماعيلي كانت أفضل تجاربي في خلال 3 سنوات" ، وتفوقت على قيادتي للزمالك".

 

وعن أصعب فريق واجهه بالدورى كشف أن جميع الفرق المصرية جيدة ولكن النادي الأهلي هو الأصعب بين الأندية المصرية التي واجهتها في الدورى ، وأن البرتغالي مانويل جوزيه هو أذكى وأصعب مدرب واجهته خلال مبارياتي في الدوري المصري".

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