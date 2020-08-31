مدحت عبدالهادي يوجه رسالة لحلمى طولان بسبب الـ "تي شيرت" الأحمر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب مدحت عبدالهادي نجم نادي الزمالك السابق، عن اندهاشة الشديد من ارتداء حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي تيشيرت لونه أحمر خلال مباراته مع الزمالك، قائلا خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وإنبي: "مكنتش حابب أن حلمي طولان يظهر فى مباراة الزمالك مرتدي تيشرت أحمر "، وأضاف قائلا:" مع احترامي لكابتن حلمي طولان الزمالك هو الباقي".

حقق الزمالك فوزًا هاما على نظيره إنبى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليستعيد انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعثره الأخير أمام المقاولون العرب، فى الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف، ليواصل الأبيض مُلاحقته لفريق بيراميدز على المركز الثانى الذى يرغب أبناء ميت عقبة فى الظفر به هذا الموسم لحجز بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما جاء من مشاهد فى مباراة الزمالك وإنبى اليوم فى الدورى الممتاز.

نجح محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، فى تسجيل هدف الفريق فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، التى جاءت أحداثها سلبية قبل هذه الدقيقة فى ظل فشل لاعبى الأبيض فى استغلال الفرص لتسجيل هدف التقدم فى شباك الفريق البترولى.