أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 30 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 30 / 8 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها فوز الفريق الأبيض واستعادة انتصاراته بالتغلب على إنبى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.
الونش ينقذ الزمالك من كمين إنبى بهدف قاتل
نجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه المدافع محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.
كارتيرون يتحدث عن نقطة سلبية أمام بيراميدز والفوز على إنبى والمثلوثى
أوضح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إنه راضى عن أداء فريقه أمام إنبى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد القاهرة الدولى، مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الـ23 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود حمدى الونش مدافع الفريق، متابعا:"قدمنا مباراة جيدة ونستاهل المكسب وقدمنا أداء جيد، كنا عاملين حسابنا إننا نقدر نكسب كل مباريتنا فى الدورى بعد توقف كورونا لكن ده ماحصلش، والمباراة السابقة كنا بنستنى رد الفعل لكن مباراة اليوم كنا مسيطرين على جميع الأحداث".
كما تابع كارتيرون فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء قائلا:"عملنا ماتش جيد و ولم يأتى لنا فرص كثيرة، لكن قدرنا نسجل هدف وذلك عكس مباراة المقاولون عملنا هجمات أكثر ولم نحقق المكسب وسعيد أن الهدف أمام إنبى سجلناه من كرة ثابتة خاصة إن الفريق يتدرب على ذلك كثيرا".
حلمى طولان يُعلق على الخسارة من الزمالك والتفويت وركنية فوز الأبيض
أكد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، إن مواجهة الزمالك كانت صعبة، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود الونش مدافع الفريق الأبيض، حيث قال طولان عن اللقاء:"مباراة صعبة جداً بلاعب فريق فيه لاعيبة من الطراز الأول، لكن قدرنا لمدة ساعة وربع بنلعب بشكل جيد، الزمالك وصل على استحياء وهدف الزمالك جاء من خطأ فردي والمراقبة كانت سيئة من خط الدفاع ولكن بشكر فريقي قدري يعملوا مباراة جيدة".
وتابع طولان فى المؤتمر الصحفى للمباراة قائلا:"لما أطلع خسران من الزمالك من ركلة ركنية ده حاجة كويسة و جيدة، و عيب إن يتقال عليا إنى بفوت المباراة، و معروف عني إنى بخلص لفرقتي اللي بدربها والسوشيال ميديا بقت سخافة و سيئة في كل شئ، أنا كنت بضغط من قدام بشكل كويس وكان فيه إنضباط تكتيكي، والزمالك مش واخد على أن فيه حد يبقى ضاغطه من قدام بالشكل اللي عملناه اليوم.. وفترة الاعداد بعودة الدورى لم تكن كافية".
زيزو يكشف سر تراجع مستواه في المباريات الأخيرة
عبر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك عن سعادته بالفوز على إنبي بهدف دون رد، في اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة، وقال زيزو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "مفيش دوري في العالم بيتلعب ماتش كل 3 أيام، لا نأخذ وقتنا في الاستشفاء والتجهيز لكل مباراة، وهو ما أثر علي مستوى جميع اللاعبين وليس مستواه بمفرده.
وتابع زيزو: "نحن نؤدي بشكل جيد، خسرنا من المقاولون رغم أننا كنا الأفضل، التوفيق حالف المقاولون، لكن الفريق مجهد وفوزنا على إنبي مستحق".
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