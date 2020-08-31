شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 30 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 30 / 8 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها فوز الفريق الأبيض واستعادة انتصاراته بالتغلب على إنبى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

الونش ينقذ الزمالك من كمين إنبى بهدف قاتل

نجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه المدافع محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.

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