مرتضى منصور: فوز الزمالك على الأهلي في القمة "بوظ الدوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تغيير نظام الكشف عن فيروس كورونا لدى لاعبي الأندية المصرية يعني إلغاء دوري We المصري.
وأشار منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أن عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة "خرب" مسابقة الدوري بسبب انعدام خبرته، حسبما وصف.
وقال مرتضى: "بعدما تغلب الزمالك على الأهلي فالدوري باظ، وقتها لغى مسحات كورونا، الدوري عاد لكي نخسر أمام الأحمر وهو ما لم يحدث".
وأكمل: "ما الاستفادة من تحاليل الدم؟ لماذا تم تغير النظام؟ لو علم الاتحاد الدولي بطريقة التحليل الجديدة لاعترض، وطالما النظام تغير إذن البطولة ملغاة".
واختتم: "كيف نحصل على يومين فقط راحة بين كل مباراة ونلعب المباراة في اليوم الثالث؟ اللاعبين ليسوا ماكينات، الجنايني بدون خبرة وخرّب المسابقة".
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