مرتضى منصور: لن نكمل الدوري في هذة الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفضه قرار إحالة رؤوساء الأندية إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري.

وأشار مرتضى في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أن ناديه لن يكمل مسابقة دوري We المصري في حالة الاستمرار بما وصفه "الضغط بلجنة الانضباط".

وقال مرتضى: "لجنة الانضباط لك وليست لنا، وإذا استمر الضغط علينا بها فلن نكمل الدوري، نلعب المسابقة -بالعافية أصلًا-".

واختتم: "لماذا يتم إحالة رئيس نادي إلى لجنة الانضباط؟ رؤوساء الأندية ليسوا من أطراف اللعبة حسب لائحة الانضباط".