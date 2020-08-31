محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 30 أغسطس2020.
رئيس لجنة الحكام: طاقم تحكيم مصري لمباراة الزمالك وبيراميدز
وكيل ديانج لمصراوي: لا مشاكل مالية بيننا وبين الأهلي نهائيًا
كارتيرون يُعلن جاهزية شيكابالا لمباراة بيراميدز.. ويعلق على غياب طارق حامد
الخليج 365 يوضح.. ساسي لن يغيب عن الزمالك أمام بيراميدز
رسميًا.. ضربة في صفوف الزمالك قبل موقعة بيراميدز
المصري يُعلن عبر الخليج 365 استمرار عبدالظاهر السقا في منصبه
"الونش" يقود الزمالك لعبور عقبة إنبي بصعوبة في الدوري
اتحاد الكرة يُعلن جدول مباريات القسم الثاني
بالصور.. حسين الشحات يجري مسحة كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأحد.. الزمالك يعبر إنبي.. و"لا ليجا" يؤيد برشلونة في موقفه ضد ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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