مدرب الزمالك يتحدث عن موقف حازم وشيكابالا من المشاركة أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أمير عبد العزيز المدير العام لنادي الزمالك، أن الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد حسن أصبحا جاهزين للمشاركة في اللقاء القادم ضد بيراميدز.

وأشار عبد العزيز في تصريحات لقناة نادي الزمالك، إلى أن حازم إمام سيخضع لاختبار طبي يوم الإثنين، للتأكد من قدرته على المشاركة في اللقاء.

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وقال مدرب الزمالك: "محمد حسن يتدرب منذ فترة وكان يعاني من إجهاد، الآن أصبح جاهزًا للمشاركة في اللقاء القادم".

وأضاف: "شيكابالا يتدرب معنا منذ فترة وجاهز للعودة للقاءات بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة الإيقاف".

واختتم: "حازم إمام سيخضع لاختبار طبي يوم الإثنين للتأكد من مدى سلامته وقدرته على المشاركة أمام بيراميدز".شئ