محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد طارق يحيى مدرب نادي الزمالك السابق، ومقدم الاستديو التحليلي عبر قناة النادي، أن حلمي طولان المدير الفني لإنبي تعمد استفزاز جماهير القلعة البيضاء.
وخلال الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك وإنبي، تحدث طارق يحيى مؤكدًا أن حلمي طولان ارتدي اللون الأحمر خلال اللقاء لاستفزاز جماهير الأبيض.
وقال يحيى: "حلمي طولان ارتدي اللون الأحمر خلال المباراة لاستفزاز جماهير الزمالك".
ومن جانبه، رد حلمي طولان في تصريحات بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "وأنت مالك؟".
واختتم: "أرتدي ما أريد وما أرغب به، ليس لك أي دخل في الأمر وخليك في حالك".
الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في الفوز على إنبي بهدف نظيف مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة 23 من دوري We المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر يحيى: حلمي طولان ارتدي "الأحمر" لاستفزاز جماهير الزمالك.. ومدرب إنبي يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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