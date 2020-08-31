رئيس لجنة الحكام: طاقم تحكيم مصري لمباراة الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مواجهة الزمالك وبيراميدز المقبلة بالدوري سيتم تكليف طاقم تحكيم مصري لإداراتها.

وقال أحمد في تصريحات لقناة صدى البلد، إنه لا توجد نيه لدي اتحاد الكرة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الـ 24 بدوري we المصري.

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وأضاف، أنه تم الاستقرار على طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة، ولا يتم الاستعانة بحكام أجانب سوى في مباريات الأهلي والزمالك فقط.

وأوضح، أن تقنية الفيديو مع مرور الوقت ستزيد الخبرات للحكام، وفي انتظار فترة توقف مناسبة لعمل دورات للحكام على التقينة الجديدة.

وأتم تصريحاته:" احيانا اللقطة لا تساعد حكم الفيديو على تحديد القرار الصحيح".