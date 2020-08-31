محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أكد إبراهيم كامارا وكيل المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، أن موكله لا يعاني من أي مشاكل مالية مع إدارة القعلة الحمراء.
وأشار كامارا في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن موكله سافر إلى مالي من أجل تجديد جواز السفر الخاص به فقط.
وقال كامارا: "لا نعاني من أي مشاكل مالية في تعاملنا مع النادي الأهلي، نحن فقط سافرنا إلى مالي من أجل تجديد جواز السفر".
وكان ديانج قد صرح في مقطع مصور بثه النادي الأهلي، أن سفره إلى مالي جاء بإذن من إدارة الكرة في القلعة الحمراء لتجديد جواز السفر. (طالع من هنا)
الجدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى ما اسمته بـ"هروب ديانج" من النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل ديانج لمصراوي: لا مشاكل مالية بيننا وبين الأهلي نهائيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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