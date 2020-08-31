خاص.. المقاصة يفسخ عقد مدافعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
كشف وليد هويدي مدير الكرة بفريق مصر المقاصة، أن ناديه قرر فسخ عقد المدافع شريف حازم بالتراضي منذ يناير الماضي.
وأضاف هويدي في تصريحات عبر "الخليج 365"، مساء الأحد، أن اللاعب والنادي قرر فسخ التعاقد بالتراضي منذ شهر يناير الماضي.
وتابع مدير الكرة بالمقاصة :"شريف لاعب جيد، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".
وخاض صاحب الـ31 عامًا ثلاث مباريات مع مصر المقاصة خلال الموسم الحالي (2019 - 2020) أمام كل من المصري البورسعيدي ووادي دجلة وحرس الحدود في الدور الأول، بينما تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة أسوان في لقاء الدور الثاني.
وخاض شريف حازم العديد من التجارب في الدوري المصري لعل أبرزهم الأهلي في موسم (2015 - 2016) إلى جانب الإسماعيلي في موسم (2016 - 2017).
جدير بالذكر أن شريف حازم انتقل إلى صفوف المقاصة في يناير سوق الانتقالات الشتوية لعام 2018 قادمًا من المقاولون العرب في صفقة انتقال حر.
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