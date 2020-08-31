كارتيرون يُعلن جاهزية شيكابالا لمباراة بيراميدز.. ويعلق على غياب طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بما قدمه فريقه امام انبي والفوز بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالدوري.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" في المواجهات السابقة ركزنا على ردة فعل الفرق المنافسة، اما في لقاء إنبي تحكمنا في المباراة منذ البداية".

وأضاف، أن فريقه قدم مباراة قوية وسجل هدف الفوز رغم عدم وصوله للمرمى في لحظات عديدة من زمن اللقاء، مؤكدًا أن التسجيل من ركلة ثابتة يعد أمر جيد لفريق الزمالك.

وأوضح، أنه سعيد بجاهزية محمود عبد الرازق شيكابالا للمشاركة مع الزمالك بداية من المباراة المقبلة بعد انتهاء فترة الإيقاف

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وأشار مدرب الزمالك، إلى أن غياب طارق حامد سيكون نقطة ضعف في الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب ايقافه، لكن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين الذين ربما يختار احدهم ليتواجد بدلا منه في المباراة المقبلة.

وأتم:" حتى الآن لم استقر على من سيتواجد بدلا من طارق حامد في مواجهة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز".

ش