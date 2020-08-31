"الخسارة بركنية شيء جيد".. طولان يعلق على خسارة إنبي من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

علّق حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، على خسارة فريقه من الزمالك بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من مسابقة دوري we المصري.

طولان قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"المباراة كانت صعبة جدًا خاصة أنني أواجه فريق يمتلك لاعبين ذو مستوى كبير، على الرغم من ذلك إلا أن الخصم وصل إلى مرمانا على استحياء".

وأضاف طولان :"هدف الزمالك جاء من خطأ فردي، المراقبة في كرة الهدف كانت سيئة، لكن أشكر اللاعبين على المجهود الذي قدموه".

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وواصل :"لما أخسر من الزمالك بركنية شيء جيد، وحديث البعض عن تفويتي للمباراة عيب، لأني معروف عنيّ بإخلاصي للفرق التي أقودها".

وأشار طولان :"أسلوبي كان أمام الزمالك هو الضغط خاصة أن الخصم لم يواجه هذا الأسلوب من قبل، لكن لا يوجد أي فريق في العالم يتبع هذا الأسلوب 90 دقيقة".

واستطاع الزمالك أن يعود لطريق الانتصارات مرة أخرى عقب الخسارة من المقاولون العرب بهدف مقابل هدفين في لقاء أقيم مساء الخميس الماضي، في المقابل فشل إنبي للمباراة الثانية على التوالي في تحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام أسوان بنتيجة (1-1).

جدير بالذكر أن الزمالك ارتفع رصيده إلى 42 نقطة ليصبح على بعد ثلاث نقاط من بيراميدز صاحب المركز الثاني، في المقابل تراجع إنبي للمركز السابع برصيد 30 نقطة.