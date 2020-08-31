تمنى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشفاء العاجل لخالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب اصابة الأخير بفيروس كورونا.
وقال مرتضى خلال تصريحات لقناة الزمالك:" أتمنى الشفاء العاجل لمرتجي، وأقوله له سلامتك، والعلاقات الانسانية فوق كل اعتبار وفوق كل خلاف".
وأتم تصريحاته قائلاً:" اتمنى أن
كما علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على انتصار الفريق الأبيض على حساب إنبي بهدف نظيف بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال مرتضى عبر شاشة قناة
وتطرق مرتضى للحديث عن القميص الأحمر الذي ارتداه حلمي طولان المدير الفني لفريق نادي إنبي قائلاً:" الزمالك أصبح تخصص الفوز على من يرتدي القميص الأحمر".
وواصل:"ما فعله حلمي طولان لا يصح على الاطلاق، ولكنه استنفر لاعبي الزمالك لتحقيق الانتصار، ويجب أن يبلغ أحد المدير الفني لانبي أن أصحاب اللون الأحمر خسروا بالثلاثة من أولادنا قبل أيام".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يتمنى الشفاء لعضو مجلس إدارة الأهلي..ويؤكد: العلاقات الانسانية فوق كل شىء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.