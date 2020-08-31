مرتضى منصور يتمنى الشفاء لعضو مجلس إدارة ‏الأهلي..ويؤكد: العلاقات الانسانية فوق كل شىء ‏

تمنى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ‏الشفاء العاجل لخالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب ‏اصابة الأخير بفيروس كورونا.‏

وقال مرتضى خلال تصريحات لقناة الزمالك:" أتمنى الشفاء العاجل ‏لمرتجي، وأقوله له سلامتك، والعلاقات الانسانية فوق كل اعتبار وفوق ‏كل خلاف".‏

وأتم تصريحاته قائلاً:" اتمنى أن

يستعيد خالد مرتجي عافيته سريعاً وكل ‏التمنيات الطيبة له بالشفاء".‏

كما علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على انتصار ‏الفريق الأبيض على حساب إنبي بهدف نظيف بمنافسات الجولة 23 ‏لمسابقة الدوري الممتاز.‏

وقال مرتضى عبر شاشة قناة

الزمالك:"مبروك للاعبين والجهاز الفني ‏والاداري ولجماهير النادي".‏وتطرق مرتضى للحديث عن القميص الأحمر الذي ارتداه حلمي طولان ‏المدير الفني لفريق نادي إنبي قائلاً:" الزمالك أصبح تخصص الفوز على ‏من يرتدي القميص الأحمر".‏وواصل:"ما فعله حلمي طولان لا يصح على الاطلاق، ولكنه استنفر ‏لاعبي الزمالك لتحقيق الانتصار، ويجب أن يبلغ أحد المدير الفني لانبي ‏أن أصحاب اللون الأحمر خسروا بالثلاثة من أولادنا قبل أيام".‏