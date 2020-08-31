مرتضى منصور يوجه رسالة لـ حلمي طولان بعد ارتدائه " تي شيرت" الأحمر

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بعد لقاء الفريقين بالأمس ببطولة الدوري.
وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك :"حلمي طولان استفز لاعبي الزمالك بإرتداء تيشرت أحمر وهو لا يعلم أن الزمالك يفوز على أي فريقيرتدي أحمر". وتابع :"عيب أن يقول حلمي طولان على مصطفى محمد أنه بلطجي ومصطفى محمد لاعب محترم".
وأكمل :"لا أعرف كيف يحدث ما حدث مع النادي المصري البورسعيدي وإجباره على اللعب في الظروف الصعبة التي يمر بها وأناأطلقت على هذا الدوري إسم دوري الموت".
وشدد على أنه حال الضغط بالإحالة للجنة الانضباط سيكون قرار الزمالك بعدم استكمال بطولة الدوري.
وأكد أنه من غير المعقول أن يتم إلغاء المسحات الخاصة بكورونا والاكتفاء بتحليل الدم ولو تم الذهاب إلى الفيفا سيتم إلغاء الدوري فورا. وواصل:"تم تغيير نظام المسابقة بعد مباراة القمة وكأن الدوري عاد من أجل فوز الأهلي على الزمالك فقط".
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