مرتضى منصور يعلن عن حسم الزمالك 5 صفقات جديدة ‏

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم ‏النادي خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة في الموسم المقبل.‏

وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق

‏يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لا يسألني أحد عن رمضان صبحي، فلقد ‏تعاقدت مع 5 صفقات ولكن من الصعب الاعلان عنها كي لا يتأثر أي ‏لاعب حالي في الفريق".‏وواصل:"الصفقات الخمسة ستسعد جماهير الزمالك ولكن الاعلان عنها ‏مع نهاية الموسم كي لا يتشتت اللاعبون".‏

يذكر أن الزمالك لديه مباراة مرتقبة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.