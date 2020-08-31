مرتضى منصور يعلن عن حسم الزمالك 5 صفقات جديدة ‏

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم النادي خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة في الموسم المقبل.
وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق
وواصل:"الصفقات الخمسة ستسعد جماهير الزمالك ولكن الاعلان عنها مع نهاية الموسم كي لا يتشتت اللاعبون".
يذكر أن الزمالك لديه مباراة مرتقبة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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