مرتضى منصور رداً على حلمي طولان:" مصطفى محمد مش بلطجي"‏

دافع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مصطفى ‏محمد، نجم فريق الكرة بالنادي من تطاول حلمي طولان عليه، حسب قوله.‏

وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:"حلمي طولان المدير الفني ‏لإنبي كان يسب مصطفى محمد خلال مباراة الزمالك اليوم ووصف لاعبنا ‏بالبلطجي".‏

وواصل رئيس الزمالك في رسالته لطولان:"

مصطفى محمد لاعب محترم ‏ومهذب وليس بلطجياً".‏

وأنهى تصريحاته:" مصطفى محمد لم يأتي في مكتبي من أجل الحصول ‏على مستحقات متأخرة له من أيام ممدوح عباس مثلما فعلت وقمت ‏بصرفها لك".‏