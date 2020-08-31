مرتضى منصور لـ حلمي طولان: الزمالك تخصص فوز على كل من ‏يرتدي اللون الأحمر

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على انتصار ‏الفريق الأبيض على حساب إنبي بهدف نظيف بمنافسات الجولة 23 ‏لمسابقة الدوري الممتاز.‏ وقال مرتضى عبر شاشة قناة الزمالك:"مبروك للاعبين والجهاز الفني ‏والاداري ولجماهير النادي". والجهاز الفني ‏والاداري ولجماهير النادي". ‏ وتطرق مرتضى للحديث عن القميص الأحمر الذي ارتداه حلمي طولان ‏المدير الفني لفريق نادي إنبي قائلاً:" الزمالك أصبح تخصص الفوز على ‏من يرتدي القميص الأحمر".‏ أصبح تخصص الفوز على ‏من يرتدي القميص الأحمر".‏ وواصل:"ما فعله حلمي طولان لا يصح على الاطلاق، ولكنه استنفر ‏لاعبي الزمالك لتحقيق الانتصار، ويجب أن يبلغ أحد المدير الفني لانبي ‏أن أصحاب اللون الأحمر خسروا بالثلاثة من أولادنا قبل أيام".‏

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