سمير كمونة : بادجي أفضل من مروان محسن وأزارو

كشف سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن لاعبي الخط الهجومي بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء وخاصة الثلاثي وليد أزارو ومروان محسن والسنغالي آليو بادجي. بادجي. وأكد سمير كمونة في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "وليد أزارو مثل مروان محسن والثنائي متشابهان في الإمكانيات، ولكن الأفضل منهم هو السنغالي بادجي". مثل مروان محسن والثنائي متشابهان في الإمكانيات، ولكن الأفضل منهم هو السنغالي بادجي". وأوضح: "بادجي الأفضل في الأهلي بالوقت الجاري فهو لاعب طول وعرض وقوة بدنية ولكن يجب التعاقد مع بديل له حتى لا يتم استهلاكه".

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