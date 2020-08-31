محمد صلاح: طنطا يقدم اداء مميز ونعاني من سوء توفيق

أكد محمد صلاح المدير الفني لنادي طنطا، انه راضي عن اداء فريقه منذ مباراة حرس الحدود في الدوري.
وقال صلاح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوتعبر فضائية صدى البلد: "نقدم اداء مميز ولكن النتيجة لم تكن في صالحنا".
وتابع أن الفريق في تصاعد ويقدم كرة قدممميزة في المباريات ولكنه يعاني من سوء توفيق".
وأضاف أن جميع اللاعبين يفعلوا ما في وسعهم في المباريات مؤكدا أنه يثق ان التوفيق سيكون قادم".
وأتم :" دائما ما اطلب من اللاعبين بعدم اليأس والاستسلام وسنقاتل حتى النهاية".
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