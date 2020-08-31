سفير مصر بالمغرب: الأهلي والزمالك يصلان المغرب علي متن طائرة واحدة قبل مواجهة الوداد والرجاء

كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن تجهيزات رحلات طيران ناديي الأهلي والزمالك استعدادًا لمواجهتي الوداد المغربي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري

أبطال إفريقيا.

وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع