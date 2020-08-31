كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن تجهيزات رحلات طيران ناديي الأهلي والزمالك استعدادًا لمواجهتي الوداد المغربي والوداد المغربي في نصف نهائي دوريأبطال إفريقيا.
وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيعياسين: "لا يوجد في الوقت الجاري ظروف طيران ثابتة ومنتظمة المواعيد بسبب فيروس كورونا".
وتابع: "مباراة الفريقين بينهما 24 ساعة فقط، وأقترح أن يصل الفريقان إلى المغرب على متن طائرة واحدة وتكون خاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بالمغرب: الأهلي والزمالك يصلان المغرب علي متن طائرة واحدة قبل مواجهة الوداد والرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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