الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ثمين على انبي فى الدوري المصري

حقق الزمالك فوزاً ثميناً على ضيفه انبي بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاحد فى الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

انطلقت مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت جرينتش، واقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

نُقلت مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس، بصوت المعلق الرياضي “أيمن الكاشف”.

وارتدى محمود حمدي (الونش) مدافع الزمالك ثوب البطولة في اللقاء،عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.

وارتفع رصيد الزمالك، الذي خسر 1-2 أمام المقاولون العرب في المرحلة الماضية، إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام بيراميدز، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، غير أنه سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط في نهاية الموسم كعقوبة موقعة عليه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي.

في المقابل، تجمد رصيد إنبي، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الثماني الأخيرة، عند 30 نقطة في المركز السابع.

ويسعى الزمالك للحصول على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم، بعدما أصبحت حظوظه في المنافسة على اللقب صعبة للغاية في ظل تصدر منافسه التقليدي الأهلي لجدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة قبل 11 مرحلة على نهاية المسابقة.

بدأت المباراة بهجوم مباغت من إنبي، حيث سدد لاعبه محمود غالي تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من دفاع الزمالك.

وبمرور الوقت، بدأ الزمالك يفرض سيطرته على اللقاء، حيث سدد نجمه التونسي فرجاني ساسي من خارج المنطقة في الدقيقة العاشرة مرت بعيدة عن المرمى.

واصل الزمالك سيطرته على اللقاء، لكن هجماته افتقدت للفاعلية في اللمسة الأخيرة، في الوقت الذي سدد فيه محمد شريف لاعب إنبي تصويبة من على حدود المنطقة ارتدت من ساسي.

Advertisements

وحصل إنبي على ركلة حرة من الناحية اليمنى بالقرب من المنطقة في الدقيقة 23، لينفذها علي فوزي عرضية وصلت سهلة لمحمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك.

وأطلق علي فوزي تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 26، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن، قبل أن يحصل الفريق البترولي على ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة نفذها محمود غالي، الذي وضع الكرة من فوق الحائط البشري ولكنها علت العارضة بقليل في الدقيقة 35.

لم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط الأول سوى تسديدة من خارج المنطقة عن طريق محمود علاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ذهبت إلى ركلة مرمى، لينتهي الشوط بالتعادل بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم غير فعال من جانب الزمالك، فيما أطلق حميد ماو أول تسديدة في هذا الشوط لمصلحة إنبي في الدقيقة 55، لكن الكرة مرت فوق العارضة.

كثف الزمالك من هجماته، مستغلا تراجع إنبي للدفاع، وسدد أحمد عيد لاعب الفريق الأبيض من خارج المنطقة في الدقيقة 61، غير أن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وأسفر الضغط الهجومي للزمالك عن هدف التقدم في الدقيقة 73 عن طريق محمود حمدي الونش، فمن ركلة ركنية من جهة اليسار نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء إنبي قابلها محمود علاء بضربة رأس ردت من دفاع فريق إنبي ثم وصلت إلى الونش المتمركز في منتصف منطقة الجزاء فسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى إنبي.

تخلى إنبي عن حذره الدفاعي في محاولة لتسجيل هدف التعادل، الذي كاد أن يتحقق في الدقيقة 84، حينما تابع هشام عادل ركلة ركنية، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة مرت فوق العارضة.

شهدت الدقائق الأخيرة هجمات على استحياء من جانب إنبي، لم تشكل أدنى خطورة على مرمى الزمالك، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض 1 / صفر على نظيره البترولي.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري المصري قد شهد فوز انبي 2-1، سجل لانبي “محمد بسيوني” فى الدقيقة الاولي، وقبل انطلاق صافرة نهاية المباراة سجل اللاعب “محمد شريف” هدف الفوز، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد “محمود علاء” من ركلة جزاء.

أقرأ ايضا..