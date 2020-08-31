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رياضة | صدمة لبرشلونة .. هدف كومان يقترب من مانشستر يونايتد

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صدمة لبرشلونة .. هدف كومان يقترب من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود تطورات في مستقبل الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام والمنتخب الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم الهولندي أصبح قريبًا من الإنتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن إرتبط بالإنضمام إلى منذ تولي الهولندي رونالد كومان قيادة الفريق الكتالوني.

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وأفادت الصحيفة البريطانية بأن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي تواصل مع دوني فان دي بيك وأخبره أنه يريد منه المساعدة في إعادة مانشستر يونايتد إلى المنافسة على لقب

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فان دي بيك رفض اللعب في مباراة آياكس اليوم ومن المتوقع أن يبرم مانشستر يونايتد الصفقة مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن فان دي بيك البالغ من العمر 23 عامًا انتقل إلى آياكس في 2008 ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2016 وخاض بقميص آياكس 175 مباراة وسجل 41 هدفًا وصنع 34 هدف آخرين. 

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