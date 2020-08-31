رياضة | عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون الإنجليزي عن آخر المستجدات بخصوص انتقاله لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل، وحقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال رمضان صبحي في تصريحات خاصة لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدي البلد" أنه لن يعود إلي إنجلترا وأبلغ إدارة نادي هيدرسفيلد تاون بعدم عودته للفريق والإنتظام في التدريبات وبقائه في مصر خلال الفترة القادمة حتي حسم انتقاله لنادي بيراميدز.

وأكد هاني حتحوت أن رمضان صبحي لا يزال موجود في مصر حاليًا وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بين هيدرسفيلد وبيراميدز خاصة بعد اتفاقه على كافة بنود التعاقد مع النادي السماوي.

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وأوضح رمضان في تصريحاته لبرنامج "الماتش" أن صفقة انتقاله لنادي بيراميدز محسومة و أنه واثق تمامًا في توصل نادي بيراميدز إلي اتفاق نهائي مع هيدرسفيلد بشأن انتقاله للنادي السماوي بداية من الموسم المقبل.

أما عن مفاوضات الزمالك لضمه قال: " الزمالك لم يفاوضني ولا أفكر في ارتداء الفانلة البيضاء وصفقة انتقالي لبيراميدز منتهية".

وكان رمضان صبحي رفض الاستمرار مع النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي، وأبلغ إدارة القلعة الحمراء برغبته في الرحيل عن النادي والإنضمام لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.