رياضة | الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة تضم العديد من لاعبًا الفريق الراحلين عن الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأ الفرنسي في التخطيط لوضع الفريق خلال الموسم القادم، وتحديد اللاعبين الذين سيغادرون والذين سيستمرون، بالإضافة إلى تحديد الصفقات التي سيتم تدعيم الفريق بها.

ومن المؤكد رحيل الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز عن الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، فيما لم يتضح موقف ألفارو أودريوزولا من العودة للريال حتى الآن.

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أما بالنسبة لماريانو دياز وابراهيم دياز فعليهم أن يخرجوا عن الميرنجي، حتى يستعيدوا مستواهم من جديد، ويحصلوا على دقائق لعب أكثر.

وفيما يخص المعارين، فإن زيدان يريد استعادة النرويجي مارتن أوديجارد، ولكنه يدرك صعوبة الحصول على فرصة كبيرة داخل الفريق، في ظل تواجد لوكا مودريتش.

ومن المرجح أن يعلن النادي خلال الأيام القليلة المقبلة عن إعارة براهيم دياز إلى نادي إيه سي ميلان الإيطالي دون خيار شراء.

وأعلن ريال مدريد سابقآ، عن بيع أوسكار رودريجيز إلى نادي إشبيلية مقابل 15 مليون يورو، ما يُمثل 75% من قيمة اللاعب.