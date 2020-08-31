رياضة | رضا عبدالعال: طارق حامد يستحق طرد أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبدالعال: طارق حامد يستحق طرد أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طارق حامد، لاعب وسط القلعة البيضاء، كان يستحق بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف على لاعب إنبي.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طارق حامد تم مجاملته من الحكم محمود عاشور، وكان يستحق الطرد خلال المباراة، والزمالك سيعاني أمام بيراميدز فى وسط الملعب".

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وأضاف: "يجب تجهيز محمد حسن خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مواجهة بيراميدز، وطارق حامد غيابه سيؤثر على وسط الملعب".

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز بهدف دون رد على فريق إنبي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز سجله المدافع محمود حمدي الونش.