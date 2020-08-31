رياضة | البنزرتي يشيد بلاعبي الصفاقسي بعد أولى مبارياته مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر البنزرتي يشيد بلاعبي الصفاقسي بعد أولى مبارياته مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الصفاقسي التونسي، بالأداء القوي والفوز المهم على النجم الساحلي 2 / 1 اليوم الأحد في الدوري التونسي في أول لقاء له كمدرب للفريق.

وتسلم البنزرتي مهامه كمدرب للصفاقسي أمس الأول الجمعة خلفا لفتحي الجبال، واستطاع أن يقود الفريق للفوز على النجم اليوم ليعزز الصفاقسي وجوده في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما توقف رصيد النجم عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وقال البنزرتي عقب المباراة :"أشكر فتحي الجبال كان حاضرا اليوم أيضا. استملت المهام منذ يومين قدمت فقط بعض اللمسات. اللاعبون قدموا أداء ممتازا في الهجوم والدفاع ونجحنا في صناعة الكثير من الفرص".

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وأضاف المدرب :"كان يمكننا تسجيل الهدف الثالث لكن النجم عاد وسجل هدفا في الشوط الثاني. وكنا بالتالي نحتاج لشخصية للفريق للإبقاء على الفوز".

كما أشاد البنزرتي بمدربه المساعد أنيس بوجلبان اللاعب السابق للصفاقسي، لدوره بنسبة كبيرة في التغييرات التي اتخذها طيلة المباراة وكان لها تأثير على تحقيق الفوز.

وتابع المدرب :"حققنا ثلاث نقاط مهمة جدا في طقس حار وفي فترة صعبة بسبب الوباء. النجم أيضا قدم مباراة جيدة