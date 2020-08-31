رياضة | تعليق ناري من نجم الزمالك بعد الفوز على إنبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من نجم الزمالك بعد الفوز على إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك السابق علي فوز فريقه اليوم أمام نادي إنبي اليوم بعد التعثر الذي حدث أمام المقاولون العرب في المباراة السابقة.
وقال زيزو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:" لا يوجد دوري في العالم يلعب مبارياته كل ٣ أيام، وواضح الإرهاق علي جميع اللاعبين، وأوجه والشكر لهم وللجهاز الفني لأنه يحتاج لتصليح الأخطاء والوقت لم يساعده".
وأضاف:" في المباراة المباراة الماضية أمام قام فريق المقاولون العرب بهجمتين جاء منهما هدفي الفري، وهذا توفيق بالنسبة لهم، ويوجد فرق تؤدي بشكل سئ وتفوز والعكس وفرق كبيرة تتعادل وتخسر".
وواصل:" جميع لاعبي الفريق يحاولون ويسعوا ولكن في بعض الأحيان يكون التوفيق معك وأوقات أخري يقابلك عدم توفيق، واليوم اجتهدنا وحصلنا على الثلاث نقاط من فريق كبير مثل إنبي لديهم مدرب مميز".
وأتم تصريحاته:" أتقبل النقد وأحاول كل مباراة واجتهد من أجل تسجيل الأهداف، النقد يدفعني للأمام، وانتقل للحديث عن المباراة القادمة أمام بيراميدز :"ستكون صعبه خاصة وأن بيراميدز يمتلك نفس النقاط".