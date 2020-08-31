رياضة | رسميًا.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي بعد التعادل مع هلال الشابة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي بعد التعادل مع هلال الشابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الترجي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الثلاثين في تاريخه والرابعة على التوالي، عقب تعادله 1 / 1 مع هلال الشابة اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز الصفاقسي على ضيفه النجم الساحلي 2 / 1، ومستقبل سليمان على ضيفه الأفريقي 2 / صفر، فيما تعادل اتحاد بن قردان 2 / 2 مع ضيفه الملعب التونسي.

وارتفع رصيد الترجي إلى 55 نقطة في الصدارة، بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الصفاقسي، قبل ثلاث مراحل على نهاية المسابقة، ليتأكد فوز الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية) تتويجه بالبطولة، حتى في حال خسارته مبارياته الثلاث الأخيرة وفوز الصفاقسي بلقاءاته الثلاثة المتبقية، حيث سيتساوى كلا الفريقين في رصيد 55 نقطة، ولكن الترجي ستكون له الأفضلية لتفوقه على الصفاقسي في فارق المواجهات المباشرة وفقا للائحة البطولة.

في المقابل، ارتفع رصيد هلال الشابة إلى 27 نقطة محتلا المركز التاسع في ترتيب المسابقة.

وبادر الجيلاني عبدالسلام بالتسجيل لمصلحة هلال الشابة في الدقيقة 59، لكن الجزائري عبدالقادر بدران، سجل هدف التعادل للترجي في الدقيقة 65.

وعزز الترجي رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة باللقب، ليبتعد بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي النادي الأفريقي الذي يمتلك 13 لقبا في البطولة.

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من جانبه، عزز الصفاقسي موقعه في وصافة ترتيب المسابقة، بفوزه الثمين والمستحق 2 / 1 على ضيفه النجم الساحلي في قمة مباريات المرحلة.

وارتفع رصيد الصفاقسي إلى 46 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم، في حين تجمد رصيد النجم الساحلي، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 37 نقطة في المركز الخامس، علما بأنه لم يحقق سوى فوز وحيد في لقاءاته الخمسة الأخيرة في المسابقة.

وافتتح النيجيري كينجسلاي سوكاري التسجيل للصفاقسي، قبل أن يضيف أشرف الحباسي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، فيما تكفل صالح الحرابي بإحراز هدف النجم الساحلي الوحيد.

بهذه النتيجة، صالح الصفافسي جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق المباغتة 1 / 2 أمام مضيفه حمام الأنف في المرحلة الماضية.

وواصل الأفريقي نتائجه الباهتة، بعدما خسر صفر / 2 أمام مضيفه مستقبل سليمان.

وتجمد رصيد الأفريقي، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 37 نقطة في المركز الرابع، ورفع مستقبل سليمان رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.