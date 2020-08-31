رياضة | الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على إنبي بهدف وحيد في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على إنبي بهدف وحيد في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الزمالك فوزًا صعبًا على حساب إنبي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وأحمد عيد وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وحاول إنبي الهجوم بتسديدة من محمود غالي من خارج منطقة الجزاء ردت من الدفاع دون خطورة .

وحاول الزمالك اللعب من الجانب الأيسر وفتح ثغرة دفاعية في المنطقة الخلفية بفريق إنبي المتكتل وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة السادسة لمتابعة لعبة بتقنية الفيديو ليشهر البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد بعد لعبة مشتركة بوسط الملعب .

ويحاول لاعبو الزمالك تنفيذ الضغط على فريق إنبي من وسط الملعب وتسديدة من فرجاني ساسي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة العاشرة .

وكثف الزمالك من محاولاته وحصل الفريق على ركلة حرة في منتصف الملعب بعد إعاقة من محمود غالي لمحاولة مرور أشرف بنشرقي مرت دون خطورة على مرمى إنبي في الدقيقة 14 من عمر المباراة .

وينحصر اللعب في وسط الملعب ويحاول محمد شريف المرور من دفاع الزمالك ولكن تدخل معه محمود الونش وابعد الكرة .

ويحصل الزمالك على ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها أوباما عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع إنبي عن مناطق الخطورة في الدقيقة 19 من عمر المباراة .

ويستمر ضغط الزمالك ومحاولاته الهجومية ويحصل محمود غالي لاعب إنبي على بطاقة صفراء بعد إعاقة هجمة واعدة لفريق الزمالك بعدها بطاقة جديدة لأسامة جلال مدافع إنبي بعد إعاقته محاولة مرور زيزو على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وحصل الزمالك على ركلة حرة نفذت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من عبد الله جمعة ولكن أبعدها محمود جاد حارس إنبي عن مناطق الخطورة .

ويوقف الحكم المباراة للحظات لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل في الدقيقة 30 .

ويحصل إنبي على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها محمود غالي لكنها تمر بجوار القائم في الدقيقة 34 من عمر المباراة .

ويحاول الزمالك مجددا ومن كرة مشتركة في وسط الملعب يشهر الحكم البطاقة الصفراء لفرجاني ساسي بداعي لمس اليد بعدها حاول أوباما بكرة طولية وتمريرة في المنطقة لكن الحارس محمود جاد يتصدى للكرة .

وتستمر محاولات الزمالك وتنويع اللعب من جانبي الملعب لكن تكتل دفاعات إنبي حال دون خطورة وسدد زيزو كرة من خارج المنطقة لكنها كانت بدون خطورة .

ومرت اللحظات الأخيرة دون خطورة من جانب الفريقين وحاول بن شرقي المرور من دفاعات إنبي وحصل على ركلة حرة مرت عرضية وحاول عليها مصطفى محمد لكنها كانت مشتركة مع الحارس واحتسبها الحكم ركلة حرة لينتهي بعدها الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

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وفي الشوط الثاني لعب الفريق بنفس التشكيل الأساسي وسط محاولات مستمرة للضغط على الدفاع البترولي وانحصار اللعب في وسط ملعب إنبي .

وعرضية من زيزو داخل منطقة الجزاء يخرجها هشام عادل من أمام مصطفى محمد الى خارج الملعب تصبح ركنية للزمالك يرسلها زيزو عرضية تصل عند محمود علاء يرسلها لأوباما بتسديدة لكن كرته تمر على يسار جاد حارس انبي الى خارج الملعب.

ويسفر ضغط الزمالك عن هجمة واعدة وهدف يسجله أوباما لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 51 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك محاولاته وهجمة مرتدة تنتهي بعرضية من طارق حامد تخرج بعيدة عن مرمى إنبي الى خارج الملعب في الدقيقة 54 من عمر المباراة .

ويستمر ضغط الزمالك ويرسل زيزو ضربة ثابتة داخل منطقة جزاء انبي كادت ان تشكل خطورة على مرمى جاد لكن دفاع انبي يشتتها الى وسط الملعب في الدقيقة 56 .

وهجمة جديدة للزمالك يرسلها زيزو عرضية لمصطفى محمد ليمررها لأوباما لكنه يسددها بعيدة عن مرمى انبي الى خارج الملعب وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك .

ويسدد أحمد عيد كرة قوية تصطدم بأحد لاعبي انبي وتمر على يسار جاد حارس انبي الى خارج الملعب تصبح ركنية جديدة للزمالك في الدقيقة 60 ومرت بدون خطورة .

وحاول عيد المرور من الجانب الأيمن وأرسل الكرة عرضية تصطدم باحد مدافعي انبي تخرج الى خارج الملعب تصبح ركنية تمر عرضية ويشتتها دفاع إنبي في النهاية .

ويدفع الفرنسي باتريس كارتيرون بتغييرين دفعة واحدة بنزول كابونجو كاسونجو بدلا من مصطفى محمد ومحمد أوناجم بدلا من زيزو لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في الدقيقة 69 من عمر المباراة .

وينجح الزمالك في ترجمة سيطرته ومحاولاته لهدف التقدم بعد أن سجل الونش الهدف الأول للفريق في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعد عرضية من بن شرقي من ركنية من الجانب الأيسر يحاول عليها محمود علاء وتسقط وسط دربكة دفاعية من إنبي ليتدخل الونش بتسديدة قوية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ومن كرة مشتركة ارتطم محمود علاء بأحد لاعبي إنبي ويتدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب الذي عاد واستأنف المباراة .

ودفع الجهاز الفني بتغيير جديد بنزول حسام أشرف بدلا من أوباما في الدقيقة 78 من عمر المباراة ويحصل الفريق على ركنية يمررها أوناجم عرضية تمر ويشتتها دفاع إنبي خارج المنطقة .

وحاول إنبي الرد لتدارك النتيجة وكرة عرضية من علي فوزي من جهة اليمين إلى داخل منطقة جزاء الزمالك أبعدها عبد الله جمعة الى ركلة ركنية مرت بعدها بدون خطورة .

بعدها يشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه علي فوزي لاعب إنبي بعد تدخل قوي على محمود حمدي الونش.

وتمر الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي ويحتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل ضائع حاول خلالها بن شرقي في كرة أمنها دفاع إنبي بعدها دفع الجهاز الفني بتغييرين في الوقت الضائع بنزول إسلام جابر ومحمد عبدالغني بدلا من أشرف بت شرقي ومحمود علاء .

ومع الثواني الأخيرة من المباراة انطلق أوناجم من الجانب الأيمن ليمررها عرضية متقنة لإسلام جابر الذي حولها بتسديدة لكنها مرت بجوار القائم ليهدر فرصة هدف محقق ومرت اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بدون جديد لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد .