رياضة | مفاجأة.. القضاء يُجبر برشلونة على التخلص من ميسي بالمجان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. القضاء يُجبر برشلونة على التخلص من ميسي بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يمكنه الرحيل عن نادي برشلونة بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل، وذلك بناء على البند الموجودة في تعاقده مع الفريق الكتالوني.
وكان بارتوميو قد هدد النجم الأرجنتيني بالمثول أمام القضاء من أجل حسم موقفه النهائي بشأن الرحيل بشكل مجاني عن الكامب نو، وسط اهتمام كبير من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووفقاً لشبكة " ديفنسا سنترال " فإن القاضي سوف يحكم بخروج ميسي بشكل مجاني، حيث من المتوقع أن يقف القضاء مع النجم الأرجنتيني بسبب حرية اللاعب في الانتقال إلى أي ناد بناء على رغبته.
وكان النجم الأرجنتيني قد ابدي رغبته قوية في الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل اللعب تحت قيادة مدربه السابق بيب غوارديولا.
يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف عام 2021, ويرتبط بشرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو.