رياضة | النصر يواجه كوكاكولا والإعلاميين والنجوم استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر النصر يواجه كوكاكولا والإعلاميين والنجوم استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق النصر، تدريباته الجماعية، الإثنين، على ملعبه، استعداداً لمواجهة فريقا كوكاكولا والإعلاميين، ضمن التجارب الودية، استعداداً لعودة القسم الثاني.

وأكد سيد عيد المدير الفني للنصر أن مباراة فريقه الودية التي أقيمت أمام بتروجت، جاءت قوية ومفيدة واستطاع الوقوف علي مستوي المجموعة الأساسية أمام أحد الفرق القوية بمجموعة القاهرة .

وكان النصر قد تعادل مع بتروجيت بهدف لمثله وديا في إطار الاستعدادات لاستئناف دوري القسم الثاني تقدم لبتروجيت عبد الرحمن السكران وتعادل للنصر بابا ابراهيم .

وعن جدول القسم الثاني، قال عيد أن الجدول جيد وهناك براح بين المباريات مما يتيح للفرق الاستعداد الجيد قبل كل مباراة بالإضافة لتجنب الإصابات .

ويواجه النصر فريق كوكاكولا، يوم الخميس المقبل، والاعلاميين، يوم الاثنين، والنجوم الخميس، بعد القادم ، قبل عودة المباريات الرسمية، بالقسم الثاني.