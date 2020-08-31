رياضة | ميسي يخطر إدارة برشلونة بفسخ تعاقده مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يخطر إدارة برشلونة بفسخ تعاقده مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، من الحضور صباح اليوم إلى مقر النادي الكتالوني، من أجل إجراء الفحص الطبي، واختبارات فيروس كورونا، من أجل البدء في التدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن النجم الأرجنتيني قد أبلغ إدارة برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، بفسخ تعاقده مع الفريق وأنه ليس لاعب داخل البلوغرانا الان.

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن عقد ليونيل ميسي، يسمح له بالمغادرة مجانًا، حيث أن قيمة الشرط الجزائي والتي اقدر بـ 700 مليون يورو، قد فرضت في موسم 2019-2020.

ومن جهه أخري أحتفظ جوزيب ماريا بارتوميو بكامل حقوق النادي، حيث هدد النجم الأرجنتيني بالمثول أمام القضاه في حال التوقيع إلى أي نادٍ دون الأخذ بأعتبار نادي برشلونة.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن ميسي لدية رغبة قوية في التعاقد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بناء على تواصل البرغوث الأرجنتيني مع مدربة السابق بيب غوارديولا.