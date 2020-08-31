الامارات | «آسيوي الكاراتيه» يختتم ورشة مدربي «الكوميتيه»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «آسيوي الكاراتيه» يختتم ورشة مدربي «الكوميتيه» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، أول من أمس، ورشة عمل المدربين المعتمدين في منافسات «الكوميتيه» الخاصة بالفرع المتعلق بحالة اشتباك اللاعبين، بمشاركة 405 دارسين، وأقيمت (عن بُعد).
وحاضر في الدورة الخبير الماليزي بونيس فارن، وقدم شرحاً علمياً لأسلوب تدريبات «الكوميتيه». وقال رئيس الاتحاد اللواء ناصر الرزوقي، إن: «الورشة التي شهدت حضوراً رفيعاً من مسؤولي الاتحادين القاري والدولي، مثلت مسك ختام شهر حافل شهد العديد من الدورات وورش العمل التي نظمها الاتحاد الآسيوي، سواء تلك المخصصة للحكام أو المدربين في كل من منافسات (الكاتا) و(الكوميتيه)، والهادفة إلى تطوير اللعبة، وصناعة أبطال المستقبل».
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