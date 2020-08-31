الامارات | اتحاد القوس والسهم يعتمد 10 أندية من ضمنها العين والنصر

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القوس والسهم يعتمد 10 أندية من ضمنها العين والنصر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد القوس والسهم طلبات 10 أندية للانتساب للاتحاد في الموسم الجديد، وهي: العين، النصر، مليحة، الفجيرة، المدام، الحمرية، دبا الحصن، الثقة للمعاقين، دبي لأصحاب الهمم، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة برئاسة سعيد مصبح الكعبي، وحضور الأعضاء، إذ تم اعتماد ملامح خطة عودة النشاط للعبة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأندية الرياضية.
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