الامارات | تعيين جاني رئيساً لبرنامج رعاية الموهوبين في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين جاني رئيساً لبرنامج رعاية الموهوبين في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس الشارقة الرياضي اختيار عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، ليكون رئيساً لبرنامج رعاية الموهوبين، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد الأسبوع الماضي بالمركز التربوي لدول الخليج في المدينة الجامعية، برئاسة عيسى هلال الحزامي، والنائب عبدالملك جاني، وأعضاء مجلس الإدارة. ووفق بيان صادر من المجلس، تمت مناقشة آلية تفعيل لجنة رياضة المرأة، التي تترأسها ندى عسكر النقبي، باعتبارها وسيلة من وسائل تطوير رياضة المرأة بالإمارة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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