الامارات | بالأرقام.. الهلال السعودي «عالمي» بهجوم المان سيتي وجناحي ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الهلال السعودي «عالمي» بهجوم المان سيتي وجناحي ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سطع ضوء الهلال في السعودية بعد فوزه رسمياً بلقب الدوري للمرة الـ16 في تاريخه والثالث في آخر أربعة مواسم، قبل ختام البطولة بجولتين في موسم استثنائي بدأه بتتويجه بطلاً لدوري أبطال آسيا، ثم تحقيقه المركز الرابع لكأس العالم للأندية، ليصبح الزعيم أول فريق في تاريخ المملكة يظفر بالدوري وأبطال آسيا في موسم واحد، ويتطلع أيضاً إلى إكمال السلسلة النادرة بإنجاز جديد يضيف من خلاله لقب كأس الملك سلمان، حين يلتقي في دوره نصف النهائي مع أبها في 27 أكتوبر المقبل.

وضمن الهلال، أول من أمس، اللقب بتغلبه على الحزم 4-1 في الجولة 28، لينتزع اللقب من غريمه النصر، رافعاً رصيده إلى 66 نقطة، مبتعداً بفارق ست نقاط عن «العالمي» مع تفوقه عليه بفارق المواجهات المباشرة (1-2 ذهاباً و4-1 إياباً)، ما جعل مباراتيه الأخيرتين أمام الوحدة والشباب تأدية واجب.

واستحق الهلال البطولة بعد تحقيقه الفوز في 20 مباراة وتعادل في ست وخسر مواجهتين، وكان الأفضل هجوماً بإحراز نجومه 69 هدفاً، وثاني أفضل خط دفاع بتلقي شباكه 24 هدفاً، وفي المقابل فاز وصيفه النصر في 18 مباراة، وتعادل في ست وخسر أربع مواجهات، وسجل 56 وعليه 23 هدفاً.

وكشفت الأرقام الفنية الصادرة من رابطة المحترفين السعودية عن أفضلية الهلال على النصر في تفاصيل دقيقة، إذ بلغت دقة تسديدات لاعبيه 53.3% مقابل 48.5% للنصر، وعلى مستوى صناعة الأهداف (43 مقابل 38)، ووصل عدد تمريراته الناجحة (13469 مقابل 11458)، ودانت الأفضلية النسبية للزعيم في دقة العرضيات (23.1% مقابل 22.7%)، ونسبة نجاح المراوغات (62.8% مقابل 62.5%).

ويدين الهلال في حسمه اللقب للطريقة التي يلعب بها المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، التي تشبه أداء مانشستر سيتي الإنجليزي في الهجوم المكثف، وسرعة افتكاك الكرة من الخصم، واستثمار مهارات اللاعبين في صناعة الفارق، كما تظهر على الهلال لمسة تكتيكية من ليفربول، تجسدت في شن الهجمات عبر الجناحين، مستفيداً من خبرة وسرعة ياسر الشهراني ومحمد البريك، كما في حالة ثنائي «الريدز» آرنولد وروبرتسون، اللذين كانا سلاح المدر الألماني كلوب في تحقيق اللقب الحلو بعد غياب 30 عاماً.

وأسهم «الأسد» الفرنسي بافيتيمبي غوميز في تتويج الهلال، بعدما أثبت أنه هداف من طراز عالمي بإحرازه 24 هدفاً، احتل بها وصافة الهدافين خلف نجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله (27 هدفاً)، ما يعني أن المنافسة ستشتعل بينهما في الجولتين المقبلتين على لقب الهداف. وبقدرات اللاعبين الأجانب، برز النجم السعودي سالم الدوسري بمواصفات استثنائية، ترجمها على أرض الواقع بصناعته ستة أهداف (599 تمريرة ناجحة في 18 مباراة لعب منها 14 أساسياً)، وأربعة أهداف رائعة، آخرها من مجهود فردي خالص في مرمى الحزم، رفع من خلاله أهدافه بالبطولة إلى أربعة أهداف، وتظهر قيمة سالم في دقة تمريراته بملعب الخصم، التي بلغت نسبتها 75%، فاق بها نجم النصر، المغربي نور الدين مرابط 57.4%.

ويدين الهلال بالفضل أيضاً للمحترف الإيطالي سيباستيان جوفينكو (سبع تمريرات حاسمة وسبعة أهداف)، والبرازيلي كارلوس إدواردو (12 هدفاً ويعتبر ثاني هدافي الفريق)، والبيروفي أندريه كاريو (أربعة أهداف)، فيما تكمن قوة الزعيم الهجومية في الدكة النموذجية، فالبدلاء بقيمة الأساسيين، حيث يوجد السوري عمر خريبين (ستة أهداف)، وصالح الشهري (أربعة أهداف)، ونواف العابد، وغيرهم الكثير.

وسيتحول الهلال إلى مباريات دوري أبطال آسيا لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، حيث يواجه باختاكور في 14 سبتمبر المقبل في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً شباب الأهلي وشاهر خودرو، إذ يتقاسم فيها الصدارة مع باختاكور بست نقاط.

10 نقاط فنية منحت الهلال اللقب الثالث في آخر 4 مواسم

1- الزعيم أقوى خط هجوم وثاني أقوى دفاع.

2- تفوق على النصر في تفاصيل فنية دقيقة.

3- امتلاكه ظهيرين من طراز عالمي، هما ياسر الشهراني ومحمد البريك.

4- اغتنام أنصاف الفرص عبر قلب الأسد غوميز.

5- بدلاؤه بقيمة الأساسيين، مثل عمر خريبين، وصالح الشهري، ونواف العابد.

6- قدرات استثنائية للنجم الدولي السعودي سالم الدوسري ومهاراته العالية.

7- التفوق التكتيكي الجماعي والمهاري الفردي في مواجهة الإياب أمام النصر.

8- ثقافة المدرب لوشيسكو في سرعة التمرير وافتكاك الكرة والهجوم المكثف.

9- التحضير البدني القوي خلال فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

10- تناغم المحترفين الأجانب والسعوديين، وثبات الأداء.

مقارنة رقمية بين الهلال والنصر

الفوز

الهلال: 20

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النصر: 18

الأهداف

الهلال: 69

النصر: 56

دقة التسديد

الهلال: 53.3%

النصر: 48.5%

صناعة الأهداف

الهلال: 43

النصر: 38

عدد التمريرات الناجحة

الهلال: 13469

النصر: 11458

دقة التمرير

الهلال: 86.5%

النصر: 84%

دقة العرضيات

الهلال: 23.1%

النصر: 22.7%

نسبة نجاح المراوغات

الهلال: 62.8%

النصر: 62.5%

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