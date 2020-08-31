الامارات | «عمومية الكرة» تعيد تشكيل اللجان القضائية.. ولا تغيير في أسماء الرؤساء

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية الكرة» تعيد تشكيل اللجان القضائية.. ولا تغيير في أسماء الرؤساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، خلال اجتماعها أمس، عبر الاتصال المرئي، عن بُعد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، تشكيل اللجان القضائية في الاتحاد، في وقت أبقت على رؤساء هذه اللجان، الذين تواجدوا في مناصبهم خلال الفترة الماضية من دون أي تغيير، إذ تمت تسمية سعيد الحوطي رئيساً للجنة الانضباط، وعضوية حمدان رشود الزيودي وحسن محمد الشيباني وعبدالله إبراهيم الحمادي وسلمان محمد الطويل، فيما تمت إعادة تشكيل لجنة الاستنئاف برئاسة عادل الجنيبي، والدكتور صالح الحمراني نائباً، وعضوية علي النقبي وعلي المهري وسعيد الغافري، فيما أعيد تشكيل غرفة فض المنازعات برئاسة عيسى صالح علي، وسلطان الحداد نائباً، وعضوية حسين يسلم أحمد وحسن عبدالله مراد وخالد خادم وحمد الأستاذ ومحسن مصبح وإسماعيل راشد.

وتمت إعادة تشكيل هيئة التحكيم الرياضي برئاسة عبدالله الطاهر، والقاضي علي شامس نائباً، وعضوية الدكتور عبدالله الحوسني والدكتور إبراهيم الملا والدكتور أحمد سليمان وحميد درويش وعبدالعزيز الأبلم وفيصل الحداد وعارف ميرزا وحميد السويدي وشهاب بوشهاب وخالد الزرعوني.

وقال اتحاد الكرة في بيان، أمس: «بدأ الاجتماع بالمناداة على الحضور والتحقق من النصاب القانوني، بحسب المادة رقم (45) من النظام الأساسي، حيث حضر عدد 30 عضواً من أصل 32، ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بأعضاء الجمعية العمومية، متمنياً الخروج بقرارات إيجابية تخدم مصلحة الكرة الإماراتية».

من جهته، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «اجتهدنا وعملنا خلال الفترة الماضية في ظل الظرف الصحي العالمي الناتج عن جائحة (كورونا)، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية، فإننا لم نتوقف، واستثمرنا الوقت لخدمة العمل، كما أن جميع القرارات التي اتخذت بشأن المسابقات المحلية وضعت في الحسبان صحة الفرد والمجتمع على سلم الأولويات».

وأكمل الشيخ راشد بن حميد: «بعد أيام سينطلق موسمنا الكروي وسط ظروف استثنائية، لكن ثقتنا كبيرة بأن يشهد تنافساً قوياً ومثيراً بين جميع الأندية، التي استعدت بشكل جيد لكل المسابقات، بما فيها مسابقة دوري أبطال آسيا، التي نتمنى لأنديتنا المشاركة فيها، التوفيق والخروج بنتائج إيجابية».

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد الظاهري، في تصريح للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: «إن الاتحاد يقوم حالياً بإعداد مشروع متكامل للوائح، من خلال إقامة ورش عمل مختلفة للأندية في الفترة المقبلة، وتكون مُكملة للورش التي أقيمت، أخيراً، بهدف الاستماع إلى آراء وملاحظات ومقترحات الأندية».

راشد بن حميد:

• «بعد أيام سينطلق موسمنا الكروي وسط ظروف استثنائية.. لكن ثقتنا كبيرة بأن يشهد تنافساً قوياً ومثيراً».

لجنة الانضباط

- سعيد الحوطي (رئيساً).

- حمدان الزيودي (نائباً).

- حسن الشيباني (عضواً).

- عبدالله الحمادي (عضواً).

- سلمان الطويل (عضواً).

لجنة الاستئناف

- عادل الجنيبي (رئيساً).

- الدكتور صالح الحمراني (نائباً).

- علي النقبي (عضواً).

- علي المهري (عضواً).

- سعيد الغافري (عضواً).

غرفة فض المنازعات

- عيسى الحوسني (رئيساً).

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- علي الحداد (نائباً).

- حسين أحمد (عضواً).

- حسن مراد (عضواً).

- خالد خادم (عضواً).

- حمد الأستاذ (عضواً).

- محسن مصبح (عضواً).

- إسماعيل راشد (عضواً).

هيئة التحكيم

- عبدالله الطاهر (رئيساً).

- القاضي علي شامس (نائباً).

- عبدالله الحوسني (عضواً).

- إبراهيم الملا (عضواً).

- أحمد سليمان (عضواً).

- حميد درويش (عضواً).

- عبدالعزيز الأبلم (عضواً).

- فيصل الحداد (عضواً).

- عارف ميرزا (عضواً).

- حميد السويدي (عضواً).

- شهاب بوشهاب (عضواً).

- خالد الزرعوني (عضواً).

• 30 عضواً من أصل 32 حضروا اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم.

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