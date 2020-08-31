اخبار الرياضه

الامارات | سباق الخليج 12 ساعة للسيارات يعود 9 يناير 2021

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق الخليج 12 ساعة للسيارات يعود 9 يناير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حلبة مرسى ياس أن سباق الخليج 12 ساعة سيعود بإقامة منافسات النسخة العاشرة من أهم سباقات السيارات لفئة التحمل في المنطقة، يوم السبت التاسع من يناير 2021.

وقالت إن السباق يستهل موسم 2021، ويحتفل بمرور 10 أعوام على انطلاقته الأولى بمنافساته المحتدمة، التي توفر جرعة فائقة من الحماسة لمحبي سباقات السيارات. كما استقبل المنظمون طلبات التسجيل من 38 فريقاً، لعدد إجمالي من السيارات يبلغ 61 مركبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سباق الخليج 12 ساعة للسيارات يعود 9 يناير 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا