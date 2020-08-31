الامارات | سباق الخليج 12 ساعة للسيارات يعود 9 يناير 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن سباق الخليج 12 ساعة للسيارات يعود 9 يناير 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حلبة مرسى ياس أن سباق الخليج 12 ساعة سيعود بإقامة منافسات النسخة العاشرة من أهم سباقات السيارات لفئة التحمل في المنطقة، يوم السبت التاسع من يناير 2021.
وقالت إن السباق يستهل موسم 2021، ويحتفل بمرور 10 أعوام على انطلاقته الأولى بمنافساته المحتدمة، التي توفر جرعة فائقة من الحماسة لمحبي رياضة سباقات السيارات. كما استقبل المنظمون طلبات التسجيل من 38 فريقاً، لعدد إجمالي من السيارات يبلغ 61 مركبة.
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