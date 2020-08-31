الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إقامة

رفضت إدارة أحد الأندية تحمّل قيمة استخراج إقامة لوالدة زوجة أحد اللاعبين الأجانب، وأكدت الإدارة أن اللوائح الداخلية لا تسمح سوى بتحمّل نفقات إجراءات الإقامة للاعب وزوجته وأولاده فقط.

فحص

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اشترط نادٍ على الإعلاميين، لحضور مؤتمر صحافي مقرر له غداً الثلاثاء، إحضار فحص سلبي لـ«كورونا»، لا تتجاوز مدته 48 ساعة من موعد المؤتمر، في الوقت الذي لن يتسنى فيه إجراء الفحص ضمن الفترة الزمنية المطلوبة، لإعلامهم بها متأخراً.

غضب

ظهر اللاعب الصاعد، المعوّل عليه بشكل كبير في الموسم الجديد، بمستوى متدنٍ خلال مشاركته مع فريقه في دورة ودية، ما أدى إلى غضب جمهور الفريق الذي تساءل عن السبب.

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